Son dakika: Tedavi için gittiği hastanede yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı (2)- Yeniden - Haberler
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Son dakika: Tedavi için gittiği hastanede yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı (2)- Yeniden

Son dakika: Tedavi için gittiği hastanede yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... VAN'da, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A, tedavi için geldiği hastanede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VAN (DHA) - VAN'da, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A, tedavi için geldiği hastanede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

? Van'ın Gürpınar ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A'nın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde yaşayan A.A'nın "Uyuşturucu, madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve 2007 tarihinden bu yana firari olarak arandığı belirlendi. JASAT, adresini tespit ettiği firari A.A'yı takibe aldı. Takip sonucu, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden  randevu alan A.A, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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