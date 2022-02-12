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Tedavi için geldiği hastanedeki tomografi cihazına zarar verdi

AA - Güncel
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Sultangazi'de silahla yaralanan ve tedavi için hastaneye gelen kişi ile refakatçisi, tomografi cihazına zarar verdi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de silahla yaralanan ve tedavi için hastaneye gelen kişi ile refakatçisi, tomografi cihazına zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, silahla yaralanan T.G, tedavi amacıyla getirildiği Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde tomografi bölümüne sevk edildi.

Burada tedavi sırasında T.G. ve refakatçisi J.Ö, görevlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında T.G. ve J.Ö, tomografi odasına ve buradaki cihaza zarar verdi.

Gözaltına alınan T.G. ile J.Ö. hakkında "görev yaptırmamak için direnme", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Saldırganlar, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Tedavi için geldiği hastanedeki tomografi cihazına zarar verdi

Tedavi için geldiği hastanedeki tomografi cihazına zarar verdi

Tedavi için geldiği hastanedeki tomografi cihazına zarar verdi

AA - Güncel

Sultangazi, Araştırma, Güncel, Haberler

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