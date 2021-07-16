Tedavi görmesini istedikleri annelerine özlemlerini pankart açarak anlattılar

Kırşehir'de lise öğrencisi iki kardeş, babalarından boşanan bipolar hastası annelerinin tedavi görüp, yeniden evlerine dönmesi için kent meydanında pankart açarak çağrıda bulundu.

Kırşehir'de lise öğrencisi iki kardeş, babalarından boşanan bipolar hastası annelerinin tedavi görüp, yeniden evlerine dönmesi için kent meydanında pankart açarak çağrıda bulundu.

F.Ü. (17) ve R.Ü. (16) kardeşler, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, "Anne seni çok özledik, bizden vazgeçme, lütfen artık gel anne" yazan pankart açtı.

Gazetecilere açıklama yapan F.Ü, annesinin bipolar (iki uçlu duygudurum bozukluğu) hastası olduğunu, babasıyla anlaşmalı boşandıklarını söyledi.

Babalarıyla yaşadıklarını, anneannesinin yanında kalan annesinin tedavi olduktan sonra evlerine döneceğine inandığını belirten F.Ü, "Çaremiz olmadığı için bu eyleme başvurduk. Annem bipolar hastası. Daha önce Konya'da tedavi görünce annemle babamın arası da düzelmişti." dedi.

R.Ü. de ailesinin tekrar bir arada olmasını isteyerek, "Annemin tedavi olmasını istiyorum. İki yıldır hastalığı devam ediyor. Annemi düşünmekten derslerime çalışamıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız