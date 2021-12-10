Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar

Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi gören bağımlılara yönelik el sanatları, müzik ve resim kursları açıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi gören bağımlılara yönelik el sanatları, müzik ve resim kursları açıldı.

Bağımlılık tedavisi gören hastaların, el sanatları, müzik ve resim sanatlarıyla ilgilenerek sosyalleşmesi ve tedavi süreçlerinin hızlanması amacıyla açılan kursları ziyaret eden Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı Yeliz Yıldızhan, açılan kursların son derece verimli olduğunu söyledi.

Ziyaretinde, AMATEM'de yatarak tedavi gören hastalarla da görüşen Yıldızhan, "Burada tedavi gören hastaların yattığı süre boyunca daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, hastaları sosyal hayata hazırlamak ve rehabilite etmek amacıyla ŞURKAV olarak hastaların tedavilerine katkı sağlayacak kurslar düzenliyoruz. Hastalarla görüşmemizde kurslardan çok memnun olduklarını müşahede ettik. Gördükleri kursun kendilerine tedavi konusunda fayda sağladığını ifade ettiler. Bu memnuniyetten bizlerde çok memnun olduk. Buradaki tedavinin önemli bir basamağı olan iş uğraşı ile yani açmış olduğumuz kurslarla hastaların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar

Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title