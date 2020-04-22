Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması
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Fırat Üniversitesi, 23 Nisan

Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması

Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası çocukların, bayramı bahçeden şarkılar söylenip, balonlar bırakılarak kutlanıldı.

22.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:10
Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması

Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören lösemi hastası çocukların, bayramı bahçeden şarkılar söylenip, balonlar bırakılarak kutlanıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili hasta çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Umut ve Yaşam Derneği tarafından hastanenin bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylendi, havaya balonlar bırakıldı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun yazılı pankart açılarak 35 lösemili çocuğun bayramları kutlanarak moral verildi. Çocuklar ise o anları pencereden izledi.

Lösemi ve kanser hastası çocukları yakından takip ettiklerini belirten Dernek Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, "Yarın 23 Nisan olması nedeniyle bizde onların bayramlarını kutladık. Bizler Korona dan dolayı yeni evlerimize kapandık ama onlar yıllardır tedavi görüp karantinada. Birçok çocuğumuz var. Tüm dünya çocuklarının bayramı ama en çok hastanede tedavi gören çocukların bayramı diye düşünüyorum. Burada lösemi hastası kardeşlerimizin ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Tüm hasta çocuklara da şifa diliyorum. 35 lösemi hasta bugün burada Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyorlar. Camların arkasında bizi izlediler. Sesimizi onlara duyurduk" dedi.

Tedavi gören çocuklara hastane bahçesinden 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

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