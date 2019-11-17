Tedavi gördükleri hastanenin bahçesine fidan diktiler

17.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:24

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bahçesine fidan dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başhekim Yardımcısı uzman Dr. İsmail Altuntop, hastane personeli ile tedavi gören çocuklar ve yakınları katıldı.

Etkinlikte konuşan Başhekim Altuntop, hastane bahçesine 620 fidan dikeceklerini belirtti.

Hastanelerinden eylül ayından bu yana 124 bebeğin dünyaya geldiğini aktaran Altuntop, "Bugün 124 bebeğimiz adına fidan dikeceğiz. Devamında da Palyatif Servisinde hayatını kaybeden ve orada tedavi gören hastalarımız adına da birer fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da çevrenin korunmasına hassasiyet göstermek gerektiğini vurguladı.

Dikilen fidanların da bu hassasiyetin bir parçası olduğu belirten Çolakbayrakdar, "Bugün burada hem yeni doğan evlatlarımız için hem de hasta olan çocuklarımız ve onların yakınları adına ağaç dikiliyor olması bu işin anlamlı tarafı. Nihayetinde bu işler şehrimiz ve şehrimizde yaşayan insanların hayatına değer katmak için yapılan işler. Bu seneki hedefimiz 100 bin ağaç. Önümüzdeki 5 yılda da 500 bin ağacı gerek parklarımıza gerekse park alanı dışına dikerek daha yeşil bir Kayseri, daha yeşil bir Kocasinan'ı imar etmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Etkinliğe 3,5 aylık kızıyla katılan Gökay Ayaydın da "Sosyal medya üzerinden ve 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes etkinliğine de destek verdik. Bugün de buraya gelerek ellerimizle fidan dikelim istedik. Mutluyuz, çocuğumuzla yaşıt bir ağaç dikmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA