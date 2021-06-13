Tedavi gördüğü hastanenin sekizinci katından düşen araştırma görevlisi yaşamını yitirdi

Samsun'da tedavi gördüğü hastanenin sekizinci katından dördüncü kattaki balkona düşen araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanenin sekizinci katından dördüncü kattaki balkona düşen araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören A.Ü. (47), kaldığı sekizinci kattaki odanın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, dördüncü katın balkonuna düşen A.Ü'nün öldüğünü belirledi.

A.Ü'nün aynı üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun