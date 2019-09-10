10.09.2019 18:31

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ulviye Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan 38 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Ulviye Erçerman önceki gün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından bugün gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen bir çocuk annesi Ulviye Erçerman, Ege Üniversitesi Hastanesinde okulun ilk günü hayata gözlerini yumdu. 2016 yılından bu yana Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Ortaokulu'nda görev yapan Ulviye öğretmen için Nazilli'de cenaze töreni düzenlendi. Nazilli Çapahasan Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan Cenaze namazının ardından ulviye öğretmen Eğriboyun aile mezarlığına defnedildi.

Ulviye Öğretmeni son yolculuğuna çocukları ve yakınları başta olmak üzere Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu belediye Başkanı Zeki İnal, Nazilli Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, eğitim camiası, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, görev yaptığı mahallede bulunan mesai arkadaşları ve çok sevdiği öğrencileri ve vatandaşlar uğurladı. Taziyeleri Ulviye Öğretmenin tabutu başında kabul eden çocukları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Cenazede konuşan Ulviye Öğretmenin ilk görev yeri olan özel bir eğitim kurumu kurucusu Tamer İşgüder, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, tüm eğitim camiasına ve aileye başsağlığı diledi.

Kaymakam Soley konuşmasında; "Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Eğitim camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Ulviye Öğretmenim" dedi.

Kaynak: İHA