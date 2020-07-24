Tedavi gördüğü belediye binası "Tosbik"in yeni yuvası oldu
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Tedavi gördüğü belediye binası "Tosbik"in yeni yuvası oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, trafik kazasında yaralandıktan sonra 3 hafta tedavi gördüğü belediyeden ayrılmayan ve "Tosbik" ismi verilen köpek yavrusunu belediye personeli sahiplendi.

Tedavi gördüğü belediye binası
24.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, trafik kazasında yaralandıktan sonra 3 hafta tedavi gördüğü belediyeden ayrılmayan ve "Tosbik" ismi verilen köpek yavrusunu belediye personeli sahiplendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında yaralanan köpek yavrusu, Edremit Belediyesi veterinerlerince klinikte 3 hafta süreyle tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Tedavi sonrası alındığı yere bırakılan köpek, her seferinde veterinerlik birimine geri döndü. Veterinerlik birimi personeli de "Tosbik" ismini verdikleri köpeği sahiplendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen uzman veteriner hekim Mustafa İlga, "Bugün aldığımız noktaya ekiplerimiz tarafından geri bırakılmasına rağmen dostumuz buraya döndü, bizi çok sevdi. Biz de onu çok sevdik ve sahiplenmeye karar verdik. Kalan ömrünü bizimle birlikte geçirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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