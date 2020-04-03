Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi - Haber
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Kültür Sanat

Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) bir yıl önce yaralı getirilen, uygulanan tedavi ve bakımın ardından yeniden sağlığına kavuşan yılkı atının yaş günü kutlandı.

03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:11
Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) bir yıl önce yaralı getirilen, uygulanan tedavi ve bakımın ardından yeniden sağlığına kavuşan yılkı atının yaş günü kutlandı.

Afyonkarahisar Akdağ'da, bir yıl önce daha göbek bağı bile kopmamış halde bulunan yılkı tayı, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş ve AKÜREM'de tedavi altına alınmıştı.

Vücudunda derin yaralar olan yılkı tayı uygulanan uzun süreli tedavinin ardından iyileşti. Merkeze getirildiği günü doğum günü olarak kabul eden AKÜREM görevlileri, genç yılkı atı için doğum günü partisi düzenledi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın da katıldığı doğum günü etkinliğinde, atın kaldığı yer kırmızı balonlarla süslendi. Daha sonra dışarıya çıkarılan yılkı atına doğum günü hediyesi olarak en sevdiği pelet yem verilirken, bir de futbol topu hediye edildi.

Yılkı atının bir yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından getirildiğini anımsatan Kandır, "Biz de bu günü atın doğum günü olarak kabul ettik. Geldiğinde vücudunda erkek kısrak saldırısı olarak değerlendirdiğimiz derin yaralar vardı. Bir bacağında kas zedelenmesi bulunuyordu. Ekip olarak çok uzun süreli bir bakım ve tedavi gerçekleştirdik. Yaralar iyileşti, bacağındaki kas zedelenmesi geçti. Artık genç bir tay oldu." dedi.

Yılkı atı için doğum günü yapmak istediklerini belirten Kandır, şunları kaydetti:

"Atın yeniden hayata tutunduğunu görmek çok güzel. Bu nedenle doğum günü yaptık. Top ile oynamasını çok seviyor onun için yeni bir top aldık. Bir de bugüne özel olarak çok sevdiği pelet yem verdik. Onu mutlu etmek istedik. Yılkı atının tekrar doğaya kazandırılması için hazırlık yaptık. Yılkı atı yabani bir at. Bizimle büyümesine rağmen doğaya dönebileceğini düşünüyoruz. Onun için Akdağ'da yılkı atları tekrar görülmeye başlandığında kendisine uygun bir topluluğa adapte etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışma başlattık. Süreyi fazla uzatmak istemiyoruz. En kısa zamanda atımızı doğaya tekrar salacağız."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haber
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haber
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Haber
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar...
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Tedavi edilen yılkı atı için doğum günü partisi düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 15:08:47. #1.15#
title