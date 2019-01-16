Tedavi Edilen Sokak Hayvanlarına Sıkı Takip

AYŞE NUR AKÇELİK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı, günde 25-40 sokak hayvanının tedavi edildiği Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, sağlığına kavuşan ve işaretleme yapılarak doğal ortama bırakılan sokak hayvanlarını takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Avrupa yakasında, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ise Anadolu yakasında sokak hayvanlarına yönelik hizmet veriyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Başhekimi Dr.Tuğçe Demirbilek, vatandaşları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ederek, özellikle bu soğuk kış aylarında hayvanlara karşı çok daha özenli davranılması gerektiğini söyledi.

Çok zor şartlarda yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduklarını belirten Demirbilek, yardıma muhtaç hayvanlara karşı Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi personelinin ilgi ve şefkatle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"63 kişi ve 4 hayvan nakil aracıyla hizmet veriliyor"

Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Veteriner Hekimi Dr. Gamze Karabağlı, 5 yıldır çalıştığı kurumun, 3 uzman hekim,10 veteriner hekim, 46 yardımcı personel ve 4 tekniker olmak üzere toplam 63 kişi ve 4 hayvan nakil aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdiğini söyledi.

Kurumun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarını toplama, aşılama, işaretleme, kısırlaştırma ve sahiplendirilemediği takdirde alındığı ortama geri bırakma üzerine bir hizmet anlayışı olduğunu anlatan Karabağlı, günlük ortalama 25-40 arası hayvanın tedavi edildiğini, yaz ve kış aylarında bu sayının değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Bakımevinde 145 hayvanın bulunduğunu belirten Karabağlı, Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi'nin Türkiye'de sahipsiz hayvan hastanesi ruhsatı alan ve hizmet veren ilk yer olduğunu ifade etti. Karabağlı merkezin, hayvanlara Osteosente (kemik operasyonu) cerrahi müdahale yapılan nadir hayvan hastanelerinden biri olması nedeniyle de önemli olduğunu kaydetti.

Karabağlı, bakımevinin saat 10.00-15.00 arasında açık olduğunu, isteyen vatandaşların burada tedavi gören ve kalan hayvanları sahiplenebileceklerini ifade etti.

"Doğal ortamına bırakıldıktan sonra da takip ediliyor"

Sokak hayvanları ile ilgili Alo 153'e gelen ihbar ve şikayetler dahilinde kedi ve köpekler için mesai saatleri dışında da hizmet veren acil müdahale ekibinin olduğunu aktaran Karabağlı, mikroçip takılan hayvanlarda tanı ve tedavi işlemlerinin daha hızlı ilerlediğini belirtti.

Karabağlı, şunları kaydetti:

"Trafik kazası geçirmiş veya şok geçiren bir hayvana karşı uzman kişilerden oluşan ekibimiz özenle davranıyor. Uzman hekim, hayvanı kontrol edip tedavi ettikten sonra barınakta bakıma alınıyor ve hasta sağlığına kavuşana denk yardımcı personeller tarafından sürekli kontrolü yapılıyor. Tedavi süreci kayıt altına alınıyor. Hayvanların tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirme işlemi gerçekleşmezse, doğal ortamına hayvan geri bırakılıyor. İşaretleme yapılan hayvan, doğal ortamına bırakıldıktan sonra da takip ediliyor ve gelişim süreci izleniyor."

Kaynak: AA