Tedavi Edilen Şahin Yeniden Doğaya Bırakıldı

Bakırköy'de bir ağaçta asılı kalarak yaralanan şahin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Mahsur kaldığı ağaçtan Bakırköy İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavi altına alınan şahin, Sultangazi Kent Ormanı'nda yeniden doğaya salındı.

Veteriner Hekim Gülizar Yılmaz, ağaçta asılı kalarak yaralanan yırtıcı kuşun alt ve üst solunum rahatsızlığının da bulunduğunu kaydederek, "Yaklaşık 1 haftadır uyguladığımız tedavi sonucunda şu an sağlığına kavuştu. Sultangazi Kent Ormanı'ndan yeniden doğaya bırakıyoruz." dedi.

Şahin gibi yırtıcı kuşların yaşam alanlarının ormanlar ve çayırlık alanlar olduğunu belirten Yılmaz, yırtıcı kuşları doğaya salmadan önce uçurmayı denediklerini, uçmaması durumunda tekrar genel medikal ve fizik tedavisi uyguladıklarını da söyledi.

Kaynak: AA