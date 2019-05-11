Tedavi Edilen Kaya Kartalı ile Karaçaylaklar Doğaya Bırakıldı

Tedavi Edilen Kaya Kartalı ile Karaçaylaklar Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı.

Tedavi Edilen Kaya Kartalı ile Karaçaylaklar Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce Mardin'de bulunarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaya kartalı iyileşti.

Gözlerinde sorun bulunan kaya kartalı, yaklaşık 9 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, doğaya bırakıldı.

Öte yandan, rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan 2 karaçaylak da doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA
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