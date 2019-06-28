Tedavi edilen karacalar doğayla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen karacalar, doğal yaşamla buluşturuldu.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkum mevkisinde geçen yıl hizmete giren merkezde görevli üç veteriner hekim, ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.

Çeşitli türdeki hayvanların yer aldığı merkezde araç çarpması ve yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karacalar da tedavi süreçlerinin ardından doğal yaşama bırakılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin bölgedeki tüm yaralı veya aç kalmış yaban hayvanlarına kucak açtığını söyledi.

Merkezde tedavileri yapılan hayvanların sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar doğal hayata salındığını vurgulayan Başyiğit, "Milli parklar olarak doğada yaralanmış veya aç kalmış tüm hayvanları koruma ve tedavi etmek gibi bir sorumluğumuz var. Burası, adeta hayvan hastanesi gibi çalışan bir merkez. Merkez ve çevresinde hayvanlarımız için yaşam alanları oluşturduk." dedi.

Araç çarpması ve yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu yaralanan iki karacanın da tedavilerinin tamamlandığını anlatan Başyiğit, veteriner hekimlerin onayının ardından onları tekrar doğal yaşamla buluşturduklarını dile getirdi.

Başyiğit, doğaya salınan hayvanların bir yıl boyunca boyunlarına takılan cihazla takip edildiğine işaret ederek, cihaz ile hayvanların hayatta kalma oranlarının, ölüm sebeplerinin ve popülasyonlarının belirlenebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA