Tedavi edilen kanatlı hayvanlar doğaya salındı

04.10.2019 13:37

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar hayvanları kendi elleriyle besleyip severken, bakımı ve tedavisi tamamlanan, aralarında 'Mısır akbabası'nın da bulunduğu kanatlı hayvanlar doğaya salındı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile daire başkanları ve okullardan gelen öğrenciler katıldı. Etkinlik açılışında konuşan Başkan Seçer, çalışmalarında ilim ve bilimi seçtiklerini belirterek, "Daha kalkınmış, çağdaş, medeni bir ülke olmak istiyoruz. Her şeyimiz güzel olsun istiyoruz. Herkes mutlu olsun, herkes gülsün ve hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. Her çocuğumuzun güzel bir evi, okulu, gülen yüzleri olsun. Onlara doğruluğu, dürüstlüğü öğreten öğretmenlerimiz olsun. Biz böyle bir dünya hayal ediyoruz. Onun içinde var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Hepimiz hayvanları seviyor ve koruyoruz" dedi.



"Sanat, kültür varsa orada huzur ve kardeşlik vardır"



Çocuklara çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seçer, "Değerli öğretmenlerimize de ihtiyacımız var. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Çocuklarımıza en doğruyu, en iyiyi onlar öğretecekler. Biz de belediye olarak çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla ilgili geleceğe dair her türlü çalışmaların altına imza atıyoruz. Çocuklarımızı eğitim hayatında destekliyoruz. Onların kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bütün çalışmalarda olmalarını istiyoruz. Onun için de çocuk ve gençlik etkinlik merkezleri oluşturmak istiyoruz. Sanat, spor bizim için önemli. Çocuklarımızı oralara yönlendirmek için değişik faaliyetler yapıyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Onlara sanatın her dalını öğretmemiz lazım. Bir toplumda sanat, kültür varsa orada huzur ve kardeşlik vardır" diye konuştu.



"Mersin'de hayvan bakım evleri oluşturuyoruz"



Belediye olarak hayvanların korunması ve beslenmesi için de ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "Hayvan bakım evimiz oldukça geniş imkanlara sahiptir. Burada hayvan sağlığına ilişki de ciddi çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sebepten dolayı sakatlanmış hayvanlarımızı rehabilite edecek ortamlarımız var. Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Mersin'in her bölgesinde bunun gibi hayvan bakım evleri oluşturuyoruz. Bunun gibi Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölgede hayvanlarımızın hizmetine sunacağımız hayvan bakım evlerini ihtiyaç oranında hayata geçireceğiz. Onların günlük bakımları, sağlıklarıyla ilgili de her türlü hizmette olacağız. Bugün burada çok güzel bir tablo var. Birçok okuldan çocuklarımız var. Her günümüz böyle olsun. Her günümüz birlik, beraberlik, sevgi içerisinde olsun" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Seçer ve öğrenciler, bakım evinde tedavi edilen güvercinleri havaya attı. Ardından Seçer ve çocuklar, bakım evini gezerek hayvanları sevdi, onlara mama verdi. Etkinliğin sonunda da Seçer, yine bakım evinde tedavi edilen 'Mısır akbabası'nı doğaya bıraktı. - MERSİN

Kaynak: İHA