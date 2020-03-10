Tedavi edilen ikinci AIDS hastası kimliğini açıkladı: Umut elçisi olmak istiyorum Tedavi edilen ikinci Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası bir yıl sonra kimliğini açıkladı. "Londra Hastası" olarak bilinen o hastanın ismi Adam Castillejo.

Tedavi edilen ikinci Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası bir yıl sonra kimliğini açıkladı. "Londra Hastası" olarak bilinen o hastanın ismi Adam Castillejo.

Dünyada HIV'a yakalandıktan sonra iyileşen yalnızca iki hasta var. Onlardan ikincisi, uzun yıllar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştuktan bir yıl sonra New York Times'a konuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com