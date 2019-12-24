Tedavi edilen atmaca doğaya salındı
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Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Iğdır'da kanadından yaralanan atmaca tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:35
Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

'da kanadından yaralanan atmaca tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da yol kenarında bulunan ve kanadından yaralanan atmaca cinsi kuş koruma altına alındı. Bekir Can isimli vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı kuşu tedavi etmek üzere koruma altına aldı. Kanadından yaralanan ve kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen atmaca, ekipler tarafından doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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