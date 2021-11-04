Tedavi edilen 6 kelebek hastası, ilk kez katı yiyecek yedi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR ve çevre illerden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'ne gelen halk arasında 'kelebek' olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası 6 kişi, tedavi edildi. Sağlığına kavuşan "Büşra Eğil (23) "Daha önce yemek yemekte çok zorlanıyordum, tat alamıyordum. Şimdi çok rahat bir şekilde katı yiyecekler yiyebiliyorum" dedi.

Kelebek hastalığı nedeniyle yemek borusu kapanan 6 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kütahya'ya getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi altına alınan kişiler, Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibinin uyguladığı operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile tedavi masrafları karşılanan 6 kişi, taburcu edildi.

Kütahya'da tedavileri tamamlanan, yaşları 7 ile 23 arasında değişen 6 hasta, memleketlerine döndü.