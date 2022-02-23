Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı, Ali Kamur - Güncel
 - Güncelleme:

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındıBURSA Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında tedavisi tamamlanan 335 yaban hayvanı doğaya saldı.

BURSA (İHA) - Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

BURSA Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında tedavisi tamamlanan 335 yaban hayvanı doğaya saldı.

Bursa Şube Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 2021 yılında 335 yaban hayvanı, uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Titizlikle yürütülen rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ise doğal ortamları olan doğaya salındı.

Doğaya salınan hayvanların listesi ise şu şekilde sıralandı;

"1 ak pelikan, 25 Akdeniz martısı, 2 atmaca, 1 bülbül, 2 çakal, 2 çulluk, 12 ebabil, 1 ishakkuşu, 1 karatavuk, 7 karga, 24 kaya güvercini, 1 kaya kartalı, 1 kerkenez, 7 kirpi, 1 kukumav, 16 kumru, 9 leylek, 1 öter ardıç, 3 peçeli baykuş, 1 saksağan, 2 serçe, 1 sutavuğu, 1 şahin, 1 bayağı şahin, 7 tilki, 5 tosbağa, 2 yalıçapkını, 2 yediuyur ve 197 yeşilbaş ördek."

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

Tedavi edilen 335 hayvan doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Veteriner, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title