TEDAŞ, mobil uygulamasıyla daha verimli kontrol çalışmaları yapacak

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 25 bin taşınmazın kontrolünü daha hızlı yapabilmek için "Mobil CBS Saha Çözümleri" uygulamasını geliştirdi.

TEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde hem taşınmazların kontrol sıklığı artırılacak hem de zamandan tasarruf edilecek.

Toplam 25 bin taşınmazın kontrol ve tespitinin yapılacağı "Mobil CBS Saha Çözümleri" uygulaması sayesinde yaklaşık 3 yıl sürecek kontrol ve tespit çalışması 4 aya indirilecek.

Kurum mühendisleri tarafından geliştirilen uygulamayla sahadaki görevli personel, TEDAŞ'a ait taşınmazların fotoğraf ve bilgilerini sisteme yüklüyor. Anlık olarak merkeze iletilen bilgilerle hem kontrol hem de tespit çalışması gerçekleştiriliyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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