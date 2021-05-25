TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
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TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma

TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin liralık ana borcun yapılandırıldığını duyurdu.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin liralık ana borcun yapılandırıldığını duyurdu.

TEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEDAŞ Genel Müdürlüğünün alacaklı olduğu 56 bin 253 tarımsal sulama abonesine ait 1 milyon 955 bin 424 lira 360 kuruşluk ana para borcun, 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin 30 lira 944 kuruş ana para borcu 6824-7061-7244 sayılı kanunlara istinaden yapılandırılmıştır. Kalan 32 bin 943 tarımsal sulama abonesinin toplam ana para borcu olan 1 milyon 379 bin 393 lira 416 kuruşu için ise yapılandırma işlemleri 30 Eylül 2021'e kadar devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma - Haberler Ekonomi
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