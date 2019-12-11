TEDAŞ aşçılarına mesleki yeterlilik belgesi

11.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:00

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün aşçı ve servis çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları, ATSO MESEM tarafından gerçekleştirildi.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sözleşmesi" kapsamında, Türkiye'de ilk kez bir bakanlığa bağlı iktisadi devlet teşekkülü kurumunda aşçı ve servis elemanı mesleğinde görev yapan çalışanların mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının, ATSO MESEM tarafından başarılı şekilde Ankara'da gerçekleştirildiğini belirtti.



"Bir yapı oluşturduk"



Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarının başında işsizliğin geldiğini belirten Başkan Davut Çetin şöyle konuştu: "İşsizlik sorunun altında yatan temel sebeplerden bir tanesi mesleksizlik sorunudur. Mesleği olan gençlerimiz de mesleki bilgi düzeylerini ve talip olunan işin gerekliliklerini karşılayabileceklerini belgelendiremedikleri için iş bulma aşamasında sorun yaşamaktadırlar. Diğer taraftan iş dünyamızın temsilcileri de nitelikli ve belgeli personel bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını sık sık dile getirmektedirler. İşveren bir kişiyi işe almak istediğinde ve ne iş yaparsın diye sorduğunda her işi yapabilirim diyen binlerce kişi vardır. Ancak birçok sektörde uzman olmayan personelin istihdamı sunulan hizmetin kalitesini hatta tehlikeli mesleklerde insan hayatını tehdit edebilecek boyutlardadır. Bu sorundan hareketle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, turizm sektörüne nitelikli ve belgeli personel sağlamak, gençlerimizin mesleki yeterliliklerini artırabilmelerini ve bunu da belgelendirebilmelerini sağlamak amacıyla ATSO MESEM'i kurmuştur. MESEM ile gençlerimizin mesleki bilgi ve beceri düzeyini AB ülkelerinde de geçerliliği olan belgelerle sertifikalandıracak bir yapı oluşturmuş durumdayız"



Çetin, ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Türkiye'deki ilk Oda olarak diğer Odalara da örnek olduğunu belirterek, "2014 yılından itibaren Türkiye'nin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip ilk garsonlarına, barmenlerine, restoran şeflerine ve servis müdürlerine Mesleki Yeterlilik belgeleri ATSO MESEM tarafından verilmişti. TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün Aşçı ve Servis personellerinin de mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları kapsamında ilk kez bir Bakanlığa bağlı iktisadi devlet teşekkülü kurumunda çalışanların mesleki yeterlilik belgelendirmeleri de ATSO MESEM tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.



Davut Çetin, ATSO MESEM ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan "Sınav Alanı Kullanımı İşbirliği Protokolü" kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen Aşçı S4 sınavlarınınTürkiye'nin en büyük araştırma ve uygulama mutfağı olan Thermopolium Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirildiğini ve Başkent Üniversitesi ile 1 yıllık süreliğine imzalanan bu işbirliği çerçevesinde mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmalarının büyüyerek devam edeceğini belirtti.



Başkan Davut Çetin, çalışanlarını uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesini almaları yönünde teşvik eden TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'na, sınavların gerçekleştirilmesi aşamasında sınav merkezi olarak kullanılan Thermopolium Gastronomi Akademisi için Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal nezdinde Başkent Üniversitesi yetkililerine, sınavda görev alan sınav değerlendirici alan uzmanlarına ve ATSO MESEM çalışanlarına teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA