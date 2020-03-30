“Tedarik zincirinin korunması için uluslararası iş birlikleri artırılmalı”
Tüm ülke ekonomilerinin birbiriyle etkileşim halinde ve birbirini tamamlayıcı rol oynadığını kaydeden AHBİB Başkanı Arslan, "Bu açıdan Türkiye, koronavirüse karşı ticaret hayatının zarar görmemesi için bölgesel ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeli." dedi.
30.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:36
Tüm ülke ekonomilerinin birbiriyle etkileşim halinde ve birbirini tamamlayıcı rol oynadığını kaydeden AHBİB Başkanı Arslan, "Bu açıdan Türkiye, koronavirüse karşı ticaret hayatının zarar görmemesi için bölgesel ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeli." dedi.
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Kaynak: Dunya.com