Tedarik zincirindeki darboğaz Alman imalat sanayisini haziranda yavaşlatamadı

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), malzeme fiyatlarındaki rekor artışa ve tedarik zincirindeki darboğaza rağmen haziranda 0,7 puan artarak 65,1 puana yükseldi.

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), malzeme fiyatlarındaki rekor artışa ve tedarik zincirindeki darboğaza rağmen haziranda 0,7 puan artarak 65,1 puana yükseldi.

IHS Markit, Almanya'nın haziran ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, ülkede mayısta 64,4 olan imalat sanayi PMI, haziranda 0,7 puan artarak 65,1 puana yükseldi.

Haziran ayı PMI verisinin büyümeyi işaret eden 50 puanın 15 puan üzerinde olması dikkati çekti. IHS Markit, öncü verilerle haziran imalat sanayi PMI'sını 64,9 puan olarak açıklamıştı.

Analistler, Alman imalat sanayisinin malzeme fiyatlarındaki rekor artıştan ve tedarik zincirindeki darboğazdan olumsuz etkilenmesine rağmen, ABD ve Çin'den talep artışıyla karşı karşıya bulunduğu belirtiyor. Analistler, bu ülkelerdeki satışlarda senkronize yükselişlerin Almanya'nın ihracat siparişlerinde artışa neden olduğunu vurguladı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, haziran ayına ilişkini PMI verilerinin Alman imalat sanayisinin "çok yönlü olumlu bir resmini" ortaya koyduğunu belirterek, "Teslimat sürelerinin biraz daha az uzamış olması da iyi bir haber. En azından kısmen, birçok şirketteki son kapasite artışlarını yansıtıyor. Bunlar aynı zamanda arz ve talep arasındaki dengesizliği dengelemeye ve arz darboğazının olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Arz-talep dengesizliklerinin hala yaygın olduğunun altını çizen Smith, bunların tamamen düzeltilmesinin biraz zaman alacağını vurguladı.

Smith,"Dahası, Asya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, önümüzdeki aylarda küresel tedarik zincirlerinde daha fazla aksamalara yol açabilir. Bu da fiyatlar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş