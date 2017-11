Tedarik Zinciri Profesyonelleri Oscarlarına Kavuşuyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek tedarik zinciri profesyonellerinin oscarı sayılan ödüller sahiplerini bulacak.



Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile organize edilen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesi için yaklaşık 200 şirket başvurularını gerçekleştirdi. Dünya çapında bilinen firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi gala yemeğinde açıklanacak.



Gecede, Yıldız Holding Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi Civil, Pladis Global Stratejik Network Planlama Başkan Yardımcısı Marilyn Gérard ve Kurumsal İletişim ve Eğitim Danışmanı Dr. Cengiz Tavukçuoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Nazmi Civil ve Marilyn Gérard 'Tedarik Zinciri gündemi, global tedarik zinciri konuları ve dijitalleşme' gibi sıcak konular üzerine tecrübelerini paylaşırken, Dr. Cengiz Tavukçuoğlu'nun sunum başlığı ise 'Supply Chain Management için Sosyal C kuşağı Meraklı' olacak.



Organizasyona ev sahipliği yapan Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, "Türkiye'de Tedarik Zinciri kavramını yaygınlaştırmak için ilk kez 2014 yılında çalışmalara başladık. Bu kadar büyük rekabetin olduğu günümüzde her sektör için doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürününün bulunabilir olması hayati önem taşımaktadır. Bu da ancak tedarik zincirinin iyi yönetilmesi ile mümkün olabilir. Bu düşünce ile yola çıkarak 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesini yayınlamak istedik. Her geçen sene başvuru sayısının arttığını görmek ise amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü markaların ödül aldıkları liste için 200'ün üzerinde başvuru aldık. Her yıl bu uygulamayı sürdürerek tedarik zincirinin önemini vurgulamaya devam edeceğiz" dedi.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi 13 Aralık'ta düzenlenecek olan gala yemeğinde açıklanacak. - İSTANBUL