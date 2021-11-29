Tedarik darboğazları, Almanya'nın otomobil ihracatını vurdu

Almanya'nın, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, tedarik darboğazlarının etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17,2 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), otomobil ihracatına ilişkin üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz-eylül döneminde Almanya'dan 23,1 milyar avro değerinde binek otomobil ihraç edildi. Ülkenin söz konusu ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 düşüş görüldü.

Destatis'ın açıklamasında, "Otomotiv sektöründe çip eksikliği ve tedarik darboğazları, bu gelişmenin olası nedenleridir." denildi.

Aynı dönemde Almanya'nın binek otomobil ithalatı da yüzde 29,8 azalarak 11,2 milyar avroya geriledi

Destatis, Almanya'nın 2021'in üçüncü çeyreğindeki otomobil ihracatı ve ithalatının özellikle Kovid-19 ile ilgili kısıtlamaların uygulandığı 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

İçten yanmalı motorlara sahip otomobillerin ihracatının, 2021'de hala Almanya'nın otomobil ihracat ve ithalatının çoğunluğunu oluşturması dikkati çekti. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde toplam değeri 8,5 milyar avro olan 254 bin içten yanmalı otomobil ihraç edildi.

Temmuz-eylül döneminde ABD 3,2 milyar avro ile en fazla otomobil satışı yapılan ülke olurken, ABD'yi 2,9 milyar avro ile Çin ve 2 milyar avro ile İngiltere izledi. İthalat açısından da yine ABD, Almanya'nın otomobil pazarında en önemli ticaret ortağı oldu. ABD'den 1,6 milyar avro değerinde otomobil ithal edildi. ABD'yi İspanya 1,2 milyar avro ve Çekya 900 milyon avro ile takip etti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet