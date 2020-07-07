TED, Yalova'da eğitim danışmanlığı hizmeti verecek
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TED, Yalova'da eğitim danışmanlığı hizmeti verecek

Türk Eğitim Derneğince (TED), "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" kapsamında Yalova'da bir kolejde eğitim danışmanlığı hizmeti verilecek.

07.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:56

Türk Eğitim Derneğince (TED), "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" kapsamında Yalova'da bir kolejde eğitim danışmanlığı hizmeti verilecek.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, kentte bir otelde, Yalova Güçlü Kolejine verecekleri danışmanlık hizmetinin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Pehlivanoğlu, ülke genelinde 40 okullarının bulunduğunu ve şeffaf bir çalışma sistemi yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin her noktasında olmak istediklerini belirten Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneğinin kazandığı her kuruşun yoksul çocuklara gittiğinden emin olun. Bugün bir üniversitemiz var. Orada da öğrenme odaklı üniversite denilen farklı bir üniversite yapmaya çalışıyoruz. Üniversitenin yanında ikinci misyonumuz, ilkokul ve liselerdeki nitelikli öğrencilere burs vermek. Bu amaç doğrultusunda bugün 3 bin öğrenciye burs veriyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, hayallerinin, ekonomik nedenlerle eğitim mücadelesinden geri kalan 10 bin nitelikli çocuğa fırsat sunmak olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimle ilgili yaşanan sürece değinen Pehlivanoğlu, "Okula dönecek çocuklar için bir telafi programı hazırlanması lazım. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlere psikolojik bir test yapılması lazım çünkü alışık olmadıkları bir süreci yaşadılar. Ne kadar etkilendiklerini ölçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yalova Güçlü Kolejinin kurucusu Oktay Çolak da desteklerinden dolayı Pehlivanoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Program, Çolak'ın Pehlivanoğlu'na hediye takdimiyle sona erdi.

TED, Yalova'da eğitim danışmanlığı hizmeti verecek

Kaynak: AA

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