TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı - Haberler
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TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TED Üniversitesi, '30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' çerçevesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) tarafından düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.

ANKARA (DHA) - TED Üniversitesi, '30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' çerçevesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) tarafından düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.

Üniversitenin Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen panele, TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (ORGM) Müdürü Mehmet Nezir Gül, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanı Mehmet Ali Akyel, siyasi parti ve bakanlık temsilcileri, Ankara'daki PDR Programı Anabilim Dalı Başkanları ve öğretim üyeleri, Ankara'daki Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve psikolojik danışmanlar ile PDR programı öğrencileri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÖĞRENCİLERİN FARKLI SEKTÖRDE ÇALIŞMA İMKANLARI VAR'

Panelde konuşan TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, PDR programlarından mezun olan öğrencilerin çok farklı sektör ve alanlarda çalışma imkanlarının olduğunu söyleyerek, 'Üniversitemizde lisans programına en fazla öğrenciyi aldığımız alanlardan bir tanesidir. Gençlerimizi toplumun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanlar halinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki üniversitelerde devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere çok sayıda PDR alanından mezun olan öğrencileri istihdam etmeye başladılar. İyi yetişmiş insanların bir şekilde diğer sektörler kadar başta yükseköğretim olmak üzere eğitim sektörünün içerisinde aktif olarak daha misyoner gibi çalışan bir konumda olmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

'MİLLETİMİZE DESTEK OLMAKTADIR'

TÜRK PDR-Der Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Oğuz Özat da, psikolojik danışman meslektaşlarının Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'nü kutlayarak, 'Birçok kadroda, bakanlık ve kurumda aynı zamanda özel ve kamu üniversitelerinin Psikolojik Danışma Merkezleri'nde yaklaşık 50 bin mezunumuzla ülkemize, milletimize koşulsuz kabul ilkelerinde psikolojik ve sosyal destek veren psikolojik danışmanların mesleki birlik ve aidiyet farkındalığımızı arttıran Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlu olsun. Ülkemizde giderek önem kazanmaya başlayan hekim dışı önleyici gelişimsel psikolojik yardım ilişkisi ve hizmetlerinin en önemli boyutu olan psikolojik danışma, psiko-sosyal hizmetler, eğitimde psikolojik önleyici destek uzmanlığı konusunda eğitim almış psikolojik danışmanlarımız yetkinlikleri ve uzmanlıkları ile mesleklerini yürütürken aynı zamanda afetler, deprem, yangın, sel felaketlerinde özveriyle milletimize destek olmaktadır. Dernek olarak devletimize ve milletimize hizmeti daha etkin yapmak, üretken olmak öncelikle toplumsal yararı gözeterek, uzmanlık alanımız toplum ruh sağlığına dönük en etkin şekilde görevimizi yapmak temel düsturumuzdur' dedi.

TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

TED Üniversitesi, 'Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü' paneline ev sahipliği yaptı

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