TED Üniversitesi'nden "Akıllı Şehirlerde Enerji Kullanımı ve Yeşil Toplu Taşıma" Projesi

TED Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı yeşil proje, Erasmus desteği aldı. Projede, ODTÜ'nün yanı sıra Hırvatistan, Romanya ve Slovenya'dan üniversiteler de yer alıyor.

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı "Geleceğin Akıllı Şehirlerinde Enerji Kullanımı ve Yeşil Toplu Taşıma: Öğrenciler, Paydaşlar ve Girişimciler İçin Yenilikçi Bir Öğretim Programı" isimli proje, "Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

TED Üniversitesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen eğitim projesi, tüm dünyada alanında bir ilk olacak. Proje, gelecekteki akıllı şehirlerde toplu taşımanın nasıl programlanabileceği, olası taşıma taleplerinin nasıl tahmin edileceği, akıllı şehirler için yeşil toplu taşıma sistemlerinin neler olduğu konularında hazırlanacak eğitimleri kapsıyor. Yeşil toplu taşıma sistemleri ile ilgili olarak farkındalık yaratacak eğitim programı, öğrenciler ve akademisyenlerin yanında, özellikle yerel yönetimler ve girişimci adayları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.

PROJE FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYOR

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz, "Yeşil enerjiyi teşvik ederek bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitim projemiz, uluslararası düzeyde ilk açık kaynak eğitim projesi olacak. Farklı alanlardan akademisyenleri bir araya getiren eğitim projemiz çok disiplinli bir eğitim modeline sahip" dedi. Eğitim programının 6'sı 8 saat, 1'i 4 saat olmak üzere toplam 7 eğitim modülü ve 1 destekleyici modülden oluştuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Zafer Yılmaz, "Programın ilk taslağını Nisan ayında Romanya'daki öğrencilere uygulayacağız. Son halini aldıktan sonra, Eylül 2022 tarihinde Slovenya'da ilk uygulamasını gerçekleştireceğiz. Çevrim içi mecralarda ve canlı yayınlanacak eğitim programı, ücretsiz olarak herkese açık olacak" dedi.