TED Üniversitesi'nde 'WanTED Kariyer ve İş Fuarı' başladı

SELÇUK, İZMİR (DHA) - TED Üniversitesi (TEDÜ), 'WanTED Kariyer ve İş Fuarı' ile çok sayıda üniversite öğrencisini ve mezununu, iş dünyasının önde gelen firmalarıyla buluşturdu.

TED Üniversitesi kampüsünde iki gün sürecek olan fuarın birinci gününde 4 bine yakın öğrenci stantlarda firma temsilcileri ile bir araya geldi. Fuarı Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ziyaret etti. Tüm üniversite öğrencilerinin ve iş arayışındaki mezunların katılabileceği fuarın ikinci gününde ise, firmalar adaylarla online mülakata devam edecek.

'İSTİHDAM EDİLME ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK OLUYOR'

Pehlivanoğlu, 21'inci yüzyılda dünyanın en büyük firmalarının iş alımı yaparken kişinin hangi üniversiteden mezun olduğuna bakmadığını söyleyerek, "21'inci yüzyılın yetkinliklerinde ve yeterliliklerinde başka özelliklere sahip olmanızı gerektiriyor. Hem mesleki açıdan hem de 21'inci yüzyılın gerektirdiği küresel ve kültürel zeka açısından. Kariyer yolculuğu eskiye göre çok daha zor ve çok daha önemli. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de bu yolculuğu bireyin doğru planlaması gerekiyor. Dolayısıyla bir öğrencinin hem stajı hem kendi profesyonel alanı tanımlaması ve tanıması, profesyonel firmalarla bir araya gelmesi oldukça önemlidir. TED Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarında hem Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla mesleki açıdan öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. O firmaların öğrencilerimizi tanıması, öğrencilerimizin de kendi iş yaşamları için o firmaları tanımasını istiyoruz. Ayrıca mülakat ayağını da gerçekleştiriyoruz. Firmalar burada ihtiyaçları olan insan kaynağı havuzunu karşılamak için de öğrencilerle ön mülakatlar yapıyorlar. Dolaysıyla staj ve süreçleri çok önemli. Kendinizin stajda öğrendiğiniz ile girdiğiniz firmalarda istihdam edilme oranınız çok daha yüksek oluyor" dedi.

'TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AÇIK'

TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitelerin sanayi kuruluşları ve sanayi dünyasının bir araya gelmesiyle öğrencilerin kariyerlerini daha bilinçli bir şekilde planlamalarını sağladıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi staj imkanı, aday çalışma programı gibi üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince iş ve sanayi dünyasında da bir taraftan çalışıyor olmaları, topluma ve hayata hazır hale gelmeleri çok önemlidir. Bu sene de 72 firmayla böyle bir etkinlik düzenledik. Fuarı tüm Ankara'ya açtık. Yalnızca TED Üniversitesi öğrencilerimize değil, tüm üniversite öğrencilerine açıktır" diye konuştu.