"TED Türkiye'yi dünyada temsil edecek öğrenciler yetiştiriyor"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "TED olarak her yıl milyonlarca lirayı mali imkanları olmayan ama başarılı çocuklara ayırıyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, TED Edirne Kolejinde düzenlenen toplantıda, 91 yaşındaki TED'in Türkiye'de eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

TED'in tüzüğünün açık olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Birincisi ülkenin her tarafında dünyayla rekabet edebilecek, yabancı dilde eğitim yapan, misyoner okullarına Türkiye'yi muhtaç etmeyecek okullar açmak. İkincisi imkanı olmayan çocuklarımıza burslar vermek. Sadece annesi ve babasının, hali vakti yerinde olanların değil olmayanların da eğitime kavuşmasında adaletli şekilde çalışma yapmaktır. Üçüncüsü ise eğitimde öncü olmaktır." diye konuştu.

Sakarya ve İstanbul'daki okullarla 41. okulu açmış olacaklarını ifade eden Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Genç nüfusun bizim için büyük bir fırsat olduğunu söylüyoruz ama genç nüfus eğitmediğiniz takdirde büyük bir tehdittir. Yani bir yığına sahip olursunuz. Yığın demek düşünemeyen, üretemeyen ve ülkeyi ileriye götüremeyen demektir. Kitle ise bilinçli, bilgili ve dünyayla rekabet edebilecek bir kalabalıktır. Türk Eğitim Derneği olarak her yıl milyonlarca lirayı mali imkanları olmayan ama başarılı çocuklara ayırıyoruz. Bu çocuklarımızı ilkokuldan alıp, üniversite sonuna kadar cep harçlığı dahil okutuyoruz. Çocuklarımız kişisel gelişim kurslarımız dahil her türlü kazanımla mezun olarak ülkemizi yurt dışında temsil ediyorlar. Bir örnek vermek istiyorum, benim bursiyeri olduğum çocuğun babası garson, kardeşi down sendromlu. Çocuğumuz şu anda California'da eğitimine devam ediyor. Annesi babası Isparta'da tarım işçisi olan diğer çocuğumuz eğitime başladığı TED yolculuğunu bugün Şanghay Üniversitesinde doktora yaparak devam ettiriyor. Binlerce çocuğumuzu bu şekilde destekliyoruz. Türkiye'yi dünyada temsil edecek öğrenciler yetiştiriyoruz."

Toplantıya, TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Edirne Koleji Kurucusu Belgin İba ve dernek yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA