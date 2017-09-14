Ted Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz American Express İstanbul Challenger ile Açıklamalarda Bulundu

"2003 yılında en iyi Challenger 2015 yılında da en uzun soluklu Challenger ödülünü aldık"



"Amacımız turnuvanın 70'inci yılında Dünya'nın en iyi Challenger'ı olmak"



"Türk tenis severler ya çok büyük oyuncu gelince, ya da Türk oyuncular korta çıkınca maça geliyorlar"



TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu



"2003 YILINDA EN İYİ CHANGELLER 2015 YILINDA DA EN UZUN SOLULUKLU CHANGELLER ÖDÜLÜNÜ ALDIK"



American Express İstanbul Challenger hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, "69 yıldır bu turnuvayı yapıyoruz. Sadece Kıbrıs Barış Harekatı sırasında uluslararası standartlardan çıkmak zorunda kaldık. Aralıksız olarak bu günlere geldik. Şu anda Dünyada 155 tane challenger turnuva serisi var. Bu turnuvaların içinde 2003 yılında en iyi challenger 2 yıl öncede en uzun soluklu challenger ödülünü aldık. Amacımız turnuvanın 70'inci yılında yine dünyanın en iyi challenger'ı olmak istiyoruz. Onun için bu sene atılım yaptık. Bir takım değişiklikler, bir takım yeni oyunculara karşı yeni destekler verdik. Bu da gelen oyuncuların kalitesini arttırdı. Tenis severler için çok iyi bir turnuva olacak. Hem gelecek genç nesilden sporcular var, hem geçen yıl burayı kazanan Jaziri'nin oynadığı ve daha önce burayı kazanıp daha sonra da Avustralya Açık'ta Djokovic'i yenen Denis Istomin aramızda. Türk oyunculardan Cem İlkel ve Marsel İlhan, Aytuğ Çelikbilek gibi Türk arkadaşlarımdan da başarı bekliyorum" dedi.



"TÜRK TENİS SEVERLER YA ÇOK BÜYÜK OYUNCU GELİNCE, YA DA TÜRK OYUNCULAR KORTA ÇIKINCA MAÇA GELİYORLAR"



Türkiye'deki tenis severler hakkında da açıklamalarda bulunan Tınaz, "2 önemli şey var burada. Türk tenis severlerin turnuvada ya çok büyük bir oyuncu olması lazım maç seyretmeleri için, ya da Türk oyuncuların olması lazım. Bunu daha önce ülkemizde yapılan daha büyük ödüllü turnuvalarda gördük. Federer korttan çıkınca seyirci sayısı birden bire düştü. Ama Çağla korta gelince 4 Bin 500 kişi gelip seyretti. O açıdan biz kendi sporcularımızın bu turnuvayı kazanacağı günü bekliyoruz. İnşallah bu yıl ya da bir dahaki yıl bir tenisçimiz en azından final oynayarak bizi mutlu eder. Yıllardır beklentimiz bu yönde" açıklamasında bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Mehmet Tınaz'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,