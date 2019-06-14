TED Rönesans Koleji Lise Öğrencisinden uluslararası başarı

TED Rönesans Koleji Lise 10. sınıf öğrencisi Busenur Simon, yarışmaya "Yaşam için Ayaklan" tasarımıyla katıldı. Çalışmasında doğa sömürücülüğünü konu alan ve pasif agresif bir tasarım çizen Busenur; desen, doku ve renk sembolizasyonlarında doğadaki canlılardan esinlendi. Tasarımda fütüristtik giysilerde hayvanların vücutlarını kullanmak yerine, onların eşsiz desenlerini taşıyarak doğadaki canlı hayatının eşitliği ve güzelliğine vurgu yapmak amaçlandı.

"Yaşam için Ayaklan" tasarımı finale kalma başarısı göstererek, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Regent's Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet defilesinde sergilenme hakkı kazandı. Finalist tasarımcıların buluştuğu organizasyonda Busenur Simon, "Fütüristtik Tasarım" yarışmasında 2. olma başarısı gösterdi. Ödülünü Regent's Üniversitesinin Sanat Bölüm Başkanından alan TED Rönesans Koleji Öğrencisi Busenur, hislerini şu şekilde aktardı: "Her zaman iki boyutlu çalışan biri olarak çizimimin gerçek hayatta, üç boyutta bir insanın bedeninde vücut bulması bana geleneksel çizimden farklı bir keyif ve heyecan verdi. Haftalarca doğru kumaşı, uzunluğu, boyayı arayıp detayları boyarken geçtiğini unuttuğum zamanın karşılığını bu ödülle almak, harcanan zamanın geri dönmese de insanı nasıl motive ettiğini gösterdi bana. Aldığım geri dönütler ve ilgi de açıkçası beni şaşırttı ve çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: Bültenler