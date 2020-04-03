TED okulları öğrencilerine uzaktan eğitim Türk Eğitim Derneği(TED) okullarında öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

Türk Eğitim Derneği(TED) okullarında öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

TED Okulları Malatya kurum ve lise müdürü Mustafa Kemal Taner, yaptığı açıklamada, TED Okulları, 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim sürecini, eğitim planlamalarını sürekli yenileyerek ve geliştirerek sürdürüyor. Tüm dünyayı etkileyen yeni korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim süreci Türk Eğitim Derneği (TED) okullarında, merkezi sistemi ile TED ailesinin kendi içerikleri kullanılarak devam ediyor" ifadelerini kullandı. Uzaktan eğitim sürecinde ülke çapındaki 40 TED okulunun ortak eğitim yönetimi anlayışıyla oluşturulan içeriklerin, tüm öğrenciler için Türk Eğitim Derneği uzmanlarınca kademelere göre ayrıştırıldığını anlatan Taner, "Okullar özelinde de ayrıca çalışmalar yürütülmüştür. TED Okullarının ortak özelliklerinin yanı sıra farklı alanlarda öne çıkan

yönlerinin olması, eğitim içeriklerine zenginlik katmıştır. Sürecin 30 Nisan tarihine kadar uzatılmasının ardından, video ve ödevlendirmelerin yanı sıra ders programlarında canlı buluşmalara da yer verilmeye başlanmıştır. Türk Eğitim Derneği, ülkemiz eğitim standartlarını yükseltecek bilimsel platformlar oluşturma ve araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirme görevlerini de üstlenen, en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. 21. yüzyıl becerileri ile teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Türk Eğitim Derneği ve TED Okulları, dünya standartlarında öğretim programları oluşturarak eğitim öğretimde iyi uygulama örnekleri sunmaktadır. Türk Eğitim Derneği, öncü bir kurum olarak eğitim içeriklerini geliştirmeye devam edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA