TED İzmir Koleji "İklim Değişikliği ve Çocuklar" Temalı UNICEF Sergisinde

İZMİR (İHA) - TED İzmir Koleji öğrencileri, Urla sahillerden topladıkları atıklardan ilham alarak hayata geçirdikleri "Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor" farkındalık projesi, UNİCEF'in 75. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sergilenmeye başlandı.

UNICEF'in görev yaptığı 190 ülkede, 75. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. UNICEF Türkiye Ofisi de, yıl dönümünde "İklim Değişikliği ve Çocuklar" konulu bir sergi açtı. Sergi açılışına ünlü sanatçı Hadise'de katılım gösterirken, sergide TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından yapılmış olan "Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor" projesinin eserleri de bulunuyor. 10 Aralık tarihinde Ankara Cernmodern Sanatlar'da sergilenmeye başlanan eserlerin, ay sonuna kadar meraklılarıyla buluşacağı ifade edildi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; UNICEF'in Türkiye'de yakın iş birliği yaptığı bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, Türkiye'de temsilciliği bulunan büyükelçilikler, Birleşmiş Milletler kurumları, çocuklar ve gençler davet edildi. - İZMİR