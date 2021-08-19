TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini söyledi

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, "Okulların gelişimiyle ilgili yapılması gereken şu, 'aşı şartı' arayacağız veya haftada kendi cebinden altını çiziyorum bakın, kendi cebinden '2 kez PCR testi getirme' şartı koyacağız.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, "Okulların gelişimiyle ilgili yapılması gereken şu, 'aşı şartı' arayacağız veya haftada kendi cebinden altını çiziyorum bakın, kendi cebinden '2 kez PCR testi getirme' şartı koyacağız." dedi.

Pehlivanoğlu, TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün Meriç Nehri kenarındaki tesisine ziyarette bulundu, Kulüp Başkanı ve TED Edirne Koleji'nin kurucusu Nesim İba'dan bilgi aldı.

TED Edirne Koleji'ni de gezen Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de uzun süre yüz yüze eğitim yapılamadığını anımsattı.

Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı olduğu halde 15 yaşın altında ilkokul ve ortaokullar düzeyinde okulların kapatılmadığını belirten Pehlivanoğlu, "Ülkemizde sorun şu, çocukların üzerinde şimdi bir merdiven var, aradaki basamaklar yok çünkü eğitim üst üste koyarak gider. Zincir kazanımlardır. 1,5 yıllık kaybın telafi edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Yüz yüze eğitimin öğrenciye kattığı kazanımlara değinen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerden rica etmiyorum, basın mensuplarına yalvarıyorum. Okulların kapalı kalması gibi bir şeyi ağzınızın ucuna dahi getirmeyin. Maalesef bunu hala arzu edenler ve destekleyenler var. Bütün dayanaklar aşıyla ilgili verileri ortaya koyduğu halde hala bunun karşıtları var ve istediğimiz noktaya hala uzağız. Tabii ki turizmi açmak zorundayız, bu ülkenin paraya ihtiyacı var, tabii ki fabrikaları açmak zorundayız, insanların ekmeğe ihtiyacı var ama güçlü bir vatanın geleceğe ihtiyacı var. Gelecek dediğimiz şey nesle olan sorumluluğumuzdur."

Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini dile getirerek, aşılamanın yoğun bakım ve hastalanma oranlarını düşürdüğünü vurguladı.

"Aşılama, mücadelede en etkili yöntem"

Aşılamanın salgınla mücadelede en etkili yöntem olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Bizim Türk Eğitim Derneği olarak tavsiyemiz şu oldu, bunu kamuoyunda da söyledik, içinde bulunduğum kurulda da yansıttığım ve Sayın Cumhurbaşkanına arz edilen oydu. Eğitim çalışanlarının yüzde 60'ı çift aşı yaptırmıştı. 40 yaş üzerinde yüzde 80'e çıkıyordu bu rakam, bugün artmıştır.

Bizim süratle yapmamız gereken şey çünkü bağışıklığın kazanması da bir süre alıyor, çocuklarımızı korumak ve velilerin güvenle okula çocuklarını okula yollaması. Bunun sadece özel okullar için değil, devlet okulları için geçerli olması gerekir ki hijyen koşullarıyla ilgili sorunlarımız olursa çok daha rahat karşılayalım. Okulların gelişimiyle ilgili yapılması gereken şu, 'aşı şartı' arayacağız veya haftada kendi cebinden altını çiziyorum bakın, kendi cebinden '2 kez PCR testi getirme' şartı koyacağız." diye konuştu.

Aşı olmak istemeyen eğitim çalışanlarının ücretsiz izne çıkartılması gerektiğini savunan Pehlivanoğlu, daha sonra konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci