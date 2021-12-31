TED Edirne Koleji öğrencilerine internet bağımlılığı ve siber suçlar anlatıldı

EDİRNE (AA) - TED Edirne Koleji öğrencilerine "Teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, siber suçlar" konularında eğitim verildi.

Edirne Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Güvenli İnternet Projesi" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle TED Koleji öğrencilerine internet bağımlılığı ve siber suçlar konuları anlatıldı.

Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, eğitimde yaptığı konuşmada, teknoloji bağımlılığına ve bilinçsizce kullanılan teknolojiye karşı olduklarını belirtti.

Edirne Yeşilay Şubesinin desteğiyle kurulan Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü'nü bağımlılıklar ile mücadele çalışmalarına dahil ettiklerini aktaran Yence, "Teknoloji bağımlılığından uzak kalmak, günlük planlarımızı doğru oluşturmaktan geçer. Günlük planların içerisine sportif aktiviteleri eklemeyi unutmayalım. Gençlerin her daim yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Uzman personel tarafından internet bağımlılığı ve siber suçların anlatıldığı eğitimde, bağımlılıklar ile mücadele kapsamında ödül almış karikatürler sergilendi, stant açıldı.

Konuyla ilgili el ilanı, afiş ve broşürler öğrencilere dağıtıldı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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