TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi"

15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18

Türk Eğitim Derneği (TED), kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel okullar için "Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD)" projesi başlatıyor.

TED Genel Başkanı Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, düzenlenen basın toplantısında, TED'in Türkiye'nin eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü olması nedeniyle eğitim kalitesinin arttırılması sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Pehlivanoğlu, Türkiye'de eğitimde adaletten yana olduklarını vurgulayarak, "Türk Eğitim Derneği olarak Türkiye'de ilk yabancı dilde eğitim veren milli okulları da kurmuş bir kurum olarak Türkiye'de 40 okulumuz var. Bir sivil toplum örgütü olarak TED'in Türkiye'nin her şehrinde okul açması imkansızdır. TED'in bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin her yerindeki özel okullara ve birçok devlet okuluna dokunma imkanı olduğuna inanıyoruz." dedi.

TED'in yeni başlatılan "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" ile bilgi birikimini talep eden okullara aktarmayı hedeflediklerini anlatan Pehlivanoğlu, Türkiye'nin her noktasındaki okullara danışmanlık vereceklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, projenin ilk olarak özel okullarda başlayacağını, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerle devlet okullarına da bedelsiz olarak danışmanlık vermek istediklerini belirtti.

TED Genel Müdürü Sevinç Atabay da akreditasyon sürecinde, bir özel okulun kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED'e uygun olması gerektiğini vurguladı.

Atabay, danışmanlık kapsamında ise mevcut özel okulların, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA