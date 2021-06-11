TED Başkanı Pehlivanoğlu'ndan 'Eğitim: Nesil Kurtarmak mı? Seçim Kurtarmak mı?' adlı kitap

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivaonğlu, eğitim alanındaki tecrübelerini 'Eğitim: Nesil Kurtarmak mı? Seçim Kurtarmak mı?' ismini verdiği kitabında topladı.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivaonğlu, eğitim alanındaki tecrübelerini 'Eğitim: Nesil Kurtarmak mı? Seçim Kurtarmak mı?' ismini verdiği kitabında topladı.

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'Eğitim: Nesil Kurtarmak mı? Seçim Kurtarmak mı?' adlı kitabında eğitim politikalarının bir zümrenin, bir grubun veya bir ideolojinin kendini ispat etme alanı olmadığını belirtti. Pehlivanoğlu, 93 yıllık bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanı olarak bu kitabı yazmanının bir sorumluluk olduğunu söyleyerek, "Kitabın tüm gelirini Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna bağışlanacak. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük bir adanmışlıkla gelen başarıdan sonra maalesef, eğitim siyaset ilişkisi, sıralama sınavı, her Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanını etkileyen iz bırakma sendromu, müdür ve öğretmen yetkinlikleri gibi sorunlara kağıt mühendisliği yaklaşımı ile çözümler bulmaya çalıştık. Gelecek avuçlarımızın arasından kayıp giderken, artık nesil kurtarmanın seçim kurtarmaktan çok daha önemli olduğunu idrak etmeli ve önümüzdeki yirmi yılı kapsayacak ulusal milli bir eğitim programı yapmalıyız. Bu kitabı eline alanlar eğitimde sosyal adaleti sağlamak için aşılması gereken engelleri ve çözüm önerilerini görecekler. Öncü çocuklar yetiştirmek için bilinçli hayırseverliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle ilham kaynağı olacak hikayeleri de burada okuyabilecekler" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı