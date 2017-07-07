Ted Ankara Kolejliler'de Transfer

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen 2,09 metre boyundaki Cem Coşkun'u transfer etti.



1987 doğumlu Cem Coşkun, daha önce Akhisar Belediyespor, Mamak Belediyespor, Best Balıkesir, Beşiktaş, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Uşak Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türk Telekom takımlarında forma giydi.



Cem Coşkun, Bursaspor'da geçen sezon 39 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla oynadı.



Bu arada başkent temsilcisi Yesukan Onar ile sözleşme yeniledi.



1998 doğumlu ve 2,03 metre boyundaki Yesukan, 2016-2017 sezonunda 23 maçta 4,1 sayı ortalaması tutturdu.