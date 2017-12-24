Ted Ankara Kolejliler: 91 - Anadolu Efes: 100
Basketbol Gençler Ligi’nin 13. haftasında Anadolu Efes ile karşılaşan TED Ankara Kolejliler, normal süresi 81-81 eşitlikle sonuçlanan maçı 91-100 kaybetti.
Basketbol Gençler Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes ile karşılaşan TED Ankara Kolejliler, normal süresi 81-81 eşitlikle sonuçlanan maçı 91-100 kaybetti.
Ankara Arena'da oynanan müsabakada 1. periyot 25-26, 2. periyot 41-46, 3. periyot 56-69 tamamlandı. 4. periyot ise 81-81 bitince maç uzatmalara gitti. Anadolu Efes uzatmalarda TED Ankara Kolejliler'i 91-100 yendi. - ANKARA
YORUMLAR