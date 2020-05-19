TED Ankara Koleji öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs'ı tek yürek kutladı
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TED Ankara Koleji öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs'ı tek yürek kutladı

TED Ankara Koleji öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs'ı tek yürek kutladı Öğretmenler sosyal mesafe kuralına uyarak okulun stadyumunda zeybek oynadı TED Ankara Koleji'nin 6 bin öğrencisi ve öğretmenleri, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un...

TED Ankara Koleji öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs'ı tek yürek kutladı
19.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:17

TED Ankara Koleji öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs'ı tek yürek kutladı

Öğretmenler sosyal mesafe kuralına uyarak okulun stadyumunda zeybek oynadı

ANKARA - TED Ankara Koleji'nin 6 bin öğrencisi ve öğretmenleri, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünü kutlamak üzere 19 Mayıs sabahı okul portalından canlı bağlantıyla tek yürek oldu. Öğretmenler, sosyal mesafe kuralına uyarak okulun stadyumunda zeybek oynadı.

TED Ankara Koleji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Ata'ya Cevabı coşkuyla okundu. Her yıl okulun stadyumunda görkemli törenlerle kutlanan bayramları özleyen kolejliler için ise öğretmenler sürpriz hazırladı. TED Ankara Koleji'nin beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal mesafe kurallarına uyarak, yüzlerinde medikal maskelerle Zeybek oynayarak öğrencileri okulun stadyumundan selamladı. Tören programı Gençlik Marşı ve Kolej Marşı'nın söylenmesi ile son buldu.

19 Mayıs'a özel forum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca TED Ankara Koleji'nin koordinatörlüğünde tüm TED okullarından lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla "Atatürk ve Gençlik" konulu online forum düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir" sözünden hareketle planlan forumda öğrenciler, "Türk gençleri olarak bize bırakılan bu mirasın ne kadarını devraldık, ne kadarını geliştirip zenginleştirebildik? Bu görev ve sorumluluğu ne derece yerine getirdik? Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturmak istediği genç fikir- gerçek fikir eşlemesini hayata geçirebilmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirebilmek için bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?" konularını tartıştılar.

Kaynak: İHA

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