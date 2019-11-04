TED 10 bin burslu öğrenci hedefliyor

04.11.2019 11:49

Türk Eğitim Derneğince (TED) Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla geleneksel Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bir otelde düzenlenen baloda yaptığı konuşmada, derneklerinin, 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

TED burslusu öğrencilerin başarılarını kanıtlaması dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneğinin el uzattığı nitelikli burs alan 3 bin öğrencimiz, derneğin gayretleri ve yardımseverlerin desteğiyle 10 bin öğrenciye çıkacak. Onlar, bu ülkenin kaderini değiştirecekler." dedi.

Pehlivanoğlu, 40 okul ve bir üniversitede faaliyetlerin sürdüğünü ve maddi imkansızlıklara rağmen başarısını sergileyemeyen öğrencilere el uzatılmaya devam edildiğini vurgulayarak, "Biz, bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz, onların ailelerinin siyasi görüşlerine, kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı, insanınızı, Cumhuriyeti sevin ve demokrasiye inanın." diye konuştu.

TED bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu vasıtasıyla Türkiye'nin geleceğine yönelik veriye dayalı araştırmalar yapıldığına işaret eden Pehlivanoğlu, gençliğin eşit ve nitelikli eğitim alması, eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeni Türkü'den burslu öğrenciler yararına konser

Sanat, siyaset, medya ve akademi camiasından çok sayıda kişinin katıldığı baloda, maddi imkansızlığa rağmen başarılarını kanıtlayan burslu öğrenciler de duygularını dile getirdi.

Baloya, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ünlü aşçı Hazer Amani de katıldı.

Bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, burslu öğrenciler yararına baloda konser verdi.

Kaynak: AA