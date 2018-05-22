Tecrübeli Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar Ekibi Al Gharafa'dan Ayrıldı

Katar'ın El-Gharafa ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun, takımıyla yolları ayırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bülent Uygun, "1 Ocak 2018 tarihinde El-Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini, bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.İşte Bülent Uygun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:

"TÜRK İNSANLARINA OLAN SEVGİLERİNİ YAŞAMAK MÜKEMMELDİ"

"1 ocak 2018 taririhinde Al Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım.

Ben ve ekibim bu kısa ama zorlu süreci, ligde , Katar Kupası'nda , Emir Kupası'nda ve özellikle Asya Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız mükemmel sonuçlarla çok başarılı bir şekilde ligi 4. bitirerek tamamladık. Ortadoğu'nun incisi olan bu güzel ülke bizlere çok güzel tecrübeler kattı. İnsanlarını tanımak onların mütevaziliği duruşunu saygınlığı ve Türk insanlarına karşı olan sevgisini birebir yaşamak mükemmeldi.

Ligin ilk devresinde sadece 2 galibiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren Al Gharafa takımı ligin 2. Devresinde 11 maçta 8 galibiyet ile 24 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirerek ve önümüzdeki sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımımın futbolcularında aynı derecede övgüyü haketmişlerdir tüm oyuncularıma teşekkürlerimi bildiririm.

"AL GHARAFA TAKIMINA BAŞARILAR DİLERİM"

Ocak ayında göreve geldikten hemen sonra şampiyonlar ligi Playoff maçında Özbekistan'ın Pakhtakor takımını eleyerek guruplara kalarak 8 puan toplamıştık .

Katar Kupası ve Emir Kupası'nda yarı final oynama başarısı göstererek görevimizi layıkıyle yerine getirdik. Yeni sezonda Al Gharafa takımına Asya kupasında ve ligde başarılar dilerim."