Tecrübeli Futbolcu, Milyon Dolarlık Çin Süper Liginde Yamalı Formayla Oynadı

Çin Süper Liginde burnu kanayan futbolcunun formasını değiştirmesi istendi. Ancak 5 numaralı yedek bir forma olmadığı için tecrübeli futbolcu oyuna yamalı forma ile devam etmek zorunda kaldı.

Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında, deplasman ekibinin stoperi Zhang Linpeng'in burnu kanadı.

Hakem, üstü başı kan içinde kalan Çinli futbolcunun formasını değiştirmesini istedi.

Ancak ekibin malzemecileri ellerinde başka 5 numaralı forma olmadığını söyleyince ortalık karıştı.

FORMAYI YAMA YAPTILAR

Çözüm arayan malzemeciler 15 numaraları formanın üzerindeki 1 rakamını yamayla kapatarak Linpeng'e giydirdi.

Yamalı formayı giyen oyuncunun görüntüsü bütün dünya basınına konu olurken Guangzhou Evergrande kulübü malzemeci çalışanlarına kulübün imajına zarar verdikleri gerekçesiyle ceza verdi.

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YORUMLAR (5)

  • ADS01:
    Zhang Linpeng için tecrübeli süper yıldız diye başlık atsaydınız! Başlığı gören Oscar, Hulk vb. birisi sanıyor tabi. . .
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  • DENİZ:
    merkez bankası dolar uçuyor medet lütfen hani müdahale olacaktı gene .4.31 oldu NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ HER GÜN ARTIYOR BATIYORUZ RESMEN
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    TÜRKİYE: git avrupada yaşa o zaman orda dolarla geçinirsin. Ayrıca merkez bankası bağımsız bir kuruluş hükümet bişey yapamaz.
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