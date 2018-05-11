Tecrübeli Futbolcu, Milyon Dolarlık Çin Süper Liginde Yamalı Formayla Oynadı
Çin Süper Liginde burnu kanayan futbolcunun formasını değiştirmesi istendi. Ancak 5 numaralı yedek bir forma olmadığı için tecrübeli futbolcu oyuna yamalı forma ile devam etmek zorunda kaldı.
Tianjin Quanjian - Guangzhou Evergrande maçında, deplasman ekibinin stoperi Zhang Linpeng'in burnu kanadı.
Hakem, üstü başı kan içinde kalan Çinli futbolcunun formasını değiştirmesini istedi.
Ancak ekibin malzemecileri ellerinde başka 5 numaralı forma olmadığını söyleyince ortalık karıştı.
FORMAYI YAMA YAPTILAR
Çözüm arayan malzemeciler 15 numaraları formanın üzerindeki 1 rakamını yamayla kapatarak Linpeng'e giydirdi.
Yamalı formayı giyen oyuncunun görüntüsü bütün dünya basınına konu olurken Guangzhou Evergrande kulübü malzemeci çalışanlarına kulübün imajına zarar verdikleri gerekçesiyle ceza verdi.
YORUMLAR (5)
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burak yapamaz çin de gelir geri gorursunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zhang Linpeng için tecrübeli süper yıldız diye başlık atsaydınız! Başlığı gören Oscar, Hulk vb. birisi sanıyor tabi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİN GİBİ OTLAR YÜZÜNDEN BUNLAR!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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merkez bankası dolar uçuyor medet lütfen hani müdahale olacaktı gene .4.31 oldu NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ HER GÜN ARTIYOR BATIYORUZ RESMENCevap Yaz 5 Yayından KaldırTÜRKİYE: git avrupada yaşa o zaman orda dolarla geçinirsin. Ayrıca merkez bankası bağımsız bir kuruluş hükümet bişey yapamaz.1 Yayından Kaldır