TECO Karacabey Belediyespor Berk Ali Nizam'ın sözleşmesini uzattı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam'ın sözleşmesi uzatıldı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden TECO Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün yönetim kurulu başkanvekili Davut Zirek, orta saha mevkiinde oynayan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Zirek, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Berk Ali Nizam ise, TECO Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan