Tecno Mobile'dan Sevgililer Günü hediye önerileri

Tecno Mobile Sevgililer Günü'ne özel tekliflerinde sevgililere POVA, SPARK 6 ve CAMON 16 Premier modellerini hediye önerisi olarak sundu.

Tecno Mobile'den yapılan açıklamaya göre, şirket, karantina, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının ayrı kıldığı sevgilileri bir nebze yakınlaştıracak üç hediye önerisi sunuyor. Dev bataryasıyla kişilerin sevdikleri ile saatlerce konuşmasını sağlayan POVA, hızlı işlemcisi, 48mp selfie ve 64mp arka kamerasıyla süper net fotoğraflar çekebilen zarif ve sofistike CAMON 16 Premier ve yapay zeka destekli fotoğraf kabiliyeti ve benzersiz Bluetotth Audio paylaşım yeteneğiyle genç yaştaki sevenlerin gözdesi SPARK 6 kullanıcılarını bekliyor.

Sevdiğin her an yanındaymış gibi: Pova

Kullanıcıların gün boyu konuşabilmesi için 6000mAh kocaman bataryasıyla POVA, sevgililerin en muhabbetli yardımcısı olarak öne çıkıyor. Geniş depolama alanı, kamera kalitesi, uzun süreli pil ömrü ile tüketici deneyimini yükseltmek için tasarlanan POVA, oyunlardan kopamayan veya büyük akıllı telefon ekranlarına alışkın olanlar için en doğru tercih olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda tam bir oyun canavarı olan POVA, yüksek performanslı deneyim arayan oyuncular için HyperEngine Oyun Teknolojisi ile desteklenen Helio G80 Oyun İşlemcisiyle geliyor.

Maksimum hız, muhteşem selfieler: Camon 16 Premier

Arkada Ultra Quad kamera, önde bir akıllı çift kamera modülüyle birlikte gelen CAMON 16 Premier, Tecno Mobile'ın taahhüt ettiği üst düzey mobil deneyimde amiral gemisi rolünü üstleniyor. Kullanıcılar sevgilileriyle premium kalitede bir görüntü ile sohbet ederken aynı zamanda tam bir performans cihazı olan CAMON 16 Premier'de; 64mp birincil lensin yanında 8mp 119 derece bozulmayı önleyici süper geniş açı ve makro çekim lensi, 2mp derinlik kontrol lensi ve 2mp 1080P ultra gece video çekim lensi de bulunuyor. Arkadaki beş flaş ise karanlık bir ortamda bile daha net ve daha parlak bir fotoğraf elde etmenizi sağlarken 960fps ağır çekim özelliği Video Bokeh modu ile ağır çekimlerde harika anlar yakalamaya olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli ön kamera CAMON 16 Premier'in en güçlü yönleri arasında yer alıyor. 48mp süper şeffaf lens ve ayarlanabilir çift ön flaşlı 8mp 105 derece otomatik ultra geniş açılı lens takımı ile en güzel selfiler kullanıcıları bekliyor.

Normalde görülmeyen herşeyi net bir şekilde gösteren 10 X Hybrid Zoom, ince portre bokeh modu, capcanlı görüntüler için HDR portre göz odağı, hareketsiz veya hareket halindeyken yüzünüzün güzel bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. 4K çözünürlüğü destekleyen video yeteneği ise CAMON 16 Premier'i kamera açısından bir sonraki seviyeye taşıyor. İstediğinizi istediğiniz zaman saklamanız ve hiçbir işlemden geri kalmamanız için 8gb RAM ve 128gb ROM ile donatılı CAMON 16 Premier'in Helio G90T yonga seti, çoklu görev, oyun, tarama, sörf ve eğlencenin aynı anda gerçekleşmesini sağlıyor.

Genç sevgililerin yol arkadaşı: SPARK 6

Son teknolojinin sağladığı güçlü özelliklerinin yanı sıra SPARK 6 uygun fiyatıyla da yeni neslin tercihi oluyor. SPARK 6'nın en önemli özelliği 18 farklı sahneyi yüzde 95 oranla tanıyabilen yapay zeka sahne algılama özelliğiyle donatılmış, yapay zeka destekli 16MP dörtlü kamera seti. Yüksek tanımlı portre ve makro fotoğraflar çekmeye imkan veren kamera seti aynı zamanda videolarda kullanıcılara uyum sağlayan video güzelleştirme, yapay zeka güzellik modu, yapay zeka vücut şekillendirme ve artırılmış gerçeklik etkileşimi gibi özelliklerle de özellikle genç ve yaratıcı kullanıcılar için eğlenceli fotoğraf çekme şansı sunuyor. Diğer yandan hem ön hem de arka kamerada görüntünüzü rötuşlayarak video görüşme ve çekim için "güzelleştirme" yapılabiliyor.

SPARK 6'da üst düzey dijital sosyal deneyim için 4gb RAM, 64gb ve 128gb depolama seçenekleriyle her zamankinden daha fazla fotoğraf, müzik, video ve dosya depolama imkanı bulunuyor. Güçlü G70 sekiz çekirdekli işlemci çipi çoklu görev ve zorlu oyunlarda yeterli çevikliği sağlayabiliyor. Farklı cilt tonu efektlerine akıllıca uyum sağlayarak ve hem ön hem de arka kamerada görünümünüzü rötuşlayarak video görüşmeleri ve video çekimi için özelleştirilmiş yüz güzelleştirme için özel olarak tasarlanmıştır. Birden fazla kablosuz bluetooth kulaklık bağlanmasına imkan veren Bluetooth Çoklu Ses Paylaşımı ile müzik ve içerik paylaşımı çok daha kolay.

Tecno Mobile'ın her ihtiyaca uygun akıllı telefon modelleri perakende ve çevrimiçi mağazalardan satın alınabilir. Teknoloji meraklıları ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü Tecno resmi Instagram hesabında başlayan "Beni Seç" yarışmasına katılarak favori telefonlarını kazanma şansı yakalayabilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol