Tecno globalleşme stratejisini aktör Chris Evans ile güçlendiriyor

Türkiye pazarına geçen yıl giren premium akıllı telefon markası Tecno Mobile, globalleşme stratejisini aktör Chris Evans ile güçlendiriyor.

Tecno Mobile açıklamasına göre, yeni marka elçisi olarak belirlenen Chris Evans ile gerçekleştirilen ortaklık, global pazarda büyük oyuncular arasında daha dikkati çekici hale gelen Techno'nun şık, enerjik ve sürekli öncü olarak geliştirilmiş ürün tasarımını vurgulamasına yardımcı olacak.

Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, Tecno'nun 'genç hisset' marka sloganını ve mükemmellik arayışını ise somutlaştırıyor. Mobil kullanıcıların dikkatini çekerek global pazarlarda etkileyici bir yer edinen Tecno'nun popüler olan Camon serisi, Türkiye pazarında da kendisine yer buldu. Türkiye'de Camon 16 ve Camon 16 Premier modelleri yer alırken, Camon 16 Premier modeli 64MP arka kamera ve 48MP ön kamerası ile sektördeki "en geniş açılı ve en net" selfie kamerasına sahip. Chris Evans'ın Türk kullanıcılara sunacağı yeni Camon modelinin ise bu yılın sonunda Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Ödüllü ürün portföyü Türkiye'de

Açıklamaya göre, son iki yılda Tecno Mobile, teknolojik inovasyonunu, şık tasarımını, profesyonel fotoğrafçılık deneyimini ve dünya çapındaki ortaklık ağını güçlendirerek global pazarda oldukça olumlu sonuçlar elde etti. Markanın mobil fotoğrafçılıktaki başarısı ise 2020 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Computer Vision and Pattern Recognition'ın (CVPR) 'Look in Person (LIP) bölümünde dünyanın en iyi zihinleriyle yarıştıktan sonra şampiyonluğu göğüslemesi ile tescillendi. Akıllı telefon pazarına yön veren araştırma kuruluşu Counterpoint'in raporuna göre Tecno, yapay zeka tabanlı mobil fotoğrafçılık ve video alanında çığır açan birkaç markadan biri olarak kabul ediliyor.

Tecno'nun fotoğraf performansı, 2020 yılında, markanın fotoğrafçılıkta öncü olan Camon ürün gamının en büyük flip book (fotoğraf kitabı) ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini ve IFA'da "Kamera Teknolojisinde Yenilikçi Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü kazanmasını sağladı.

Global pazar araştırma şirketi IDC'ye göre, Tecno'nun satış hacmi yüzde 45 artarak 25 milyon adedi aştı ve geliri 2020'de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıktı. Tecno şimdi ise Evans ile birlikte, kabul gören ürün yelpazesini global pazarda parlayan yeni bir süper star olarak öne çıkmayı amaçlıyor. Tecno'nun artan pazar payı, markanın globalleşmesinde büyük önem arz ediyor. Akıllı telefon markalarının satış performansı açısından zorlu bir yıl geçirdiği 2020 yılında Tecno, yıl boyunca sektöre öncülük ederken, Hindistan'daki akıllı telefon satışları 2020'de yüzde 200'den fazla arttı ve kendi büyüme rekorunu kırdı.

Bu noktada Tecno, akıllı uygulamalarda, akıllı bağlantıya sahip cihazlarda Ar-Ge yatırımını ve düzenini güçlendirmeyi, donanım ve yazılımı entegre eden akıllı bir ekosistem oluşturmayı da ileriki zamanlarda gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak