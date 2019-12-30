Tecil faiz oranı yüzde 15'e düşürüldü

30.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranını bugünden itibaren yüzde 15'e indirdi.

Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 15 olarak belirlendi.

Bundan böyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bugüne kadarki süre için geçerli oranda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanması gerekiyor.

Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bugüne kadar geçen süre için geçerli oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Diğer taraftan söz konusu kanunun ilgili maddesine göre belirlenen tecil faizinin, belirli yüzdesi esas alınarak ertelenen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğdeki oran ve esaslar dikkate alınarak tespit edilecek.

Tecil faizi, Tahsilat Genel Tebliği'nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak.

Kaynak: AA