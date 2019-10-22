Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı

22.10.2019 13:49

Tekstilde yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini hedefleyen Techxtile Start-Up Challenge ile URGE projeleri destekleri kapsamında BTSO tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı başladı.